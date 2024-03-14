Пробки в Барнауле достигли 9 баллов

Проблемы с движением наблюдаются по всему городу

14 марта 2024, 08:05, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 14 марта / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 14 марта достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.

На 08:05 движение сильнее всего затруднено по Змеиногорскому и Павловскому трактам, а также по улицам Кутузова, Власихинской и Новосибирской. Кроме того, крупные заторы наблюдаются на Малахова, Попова, Солнечной Поляне, Юрина, Матросова, Воровского и других улицах. Местами транспорт также еле движется по проспектам Ленина, Строителей и Красноармейскому.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле потеплеет до -2 градусов, также ожидается небольшой снег и ветер с порывами до 14 м/с.