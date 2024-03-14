Небольшой снег и порывы ветра. О погоде в Алтайском крае 14 марта
На дорогах местами сильная гололедица
14 марта 2024, 06:01, ИА Амител
Снегопад в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
От -2 до -7 градусов ожидается в Алтайском крае днем 14 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
На большей части региона пройдет небольшой снег. В предгорьях ожидается слабая метель. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле от -2 до -4 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.
07:43:28 14-03-2024
Снег небольшой, а пробки большие. как всегда тюлени на пузотерках, ползут и тронуться в горку не могут. Ну ты видишь скользко - куда ты лезешь?
Привет оленю, который утром на переезде в борзовке забуксовал на рельсах на подъеме. Олень, есть пониятие РАЗГОН, нафига ты тормозишь на этой рельсине, на переднем приводе, Ну мозги для чего, ну не тронешься ты в горку одним колесом. упырь.