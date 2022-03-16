Для школьников Барнаула проводят экскурсии по заводам, ковавшим победу в Великую Отечественную

В Барнауле для школьников проводят экскурсии на промышленные предприятия города — те, которые работали в годы Великой Отечественной войны и внесли огромный вклад в Победу.

Программу экскурсий разработали отдел по развитию туризма, комитет по образованию города и сами промышленные предприятия, принимающие группы.

Одной из площадок для проведения экскурсий стал Барнаульский станкостроительный завод. В годы войны завод выпустил порядка 1,8 млрд патронов. И стал единственным предприятием оборонной отрасли, который в апреле 1945 года был удостоен высшей награды — ордена Ленина.

«Экскурсии на промышленные предприятия Барнаула начинаются именно на площадке знаменитого завода №17 или Барнаульского станкостроительного, где во время войны для фронта был изготовлен каждый второй винтовочный патрон, а коллектив завода в тяжелейших условиях демонстрировал настоящий трудовой героизм», — заметила представитель группы авторов проекта школьных экскурсий, депутат Барнаульской городской Думы Кристина Юстус.

Директор музея Барнаульского станкостроительного завода Ирина Сидорова рассказала школьникам, что в те суровые годы на заводе наравне со взрослыми работали и дети — ровесники тех, кто пришел сегодня на экскурсию. «Около 10 000 мобилизованных работников предприятия из Барнаула и края, в том числе таких же школьников, как и вы, работали на предприятии. Они быстро осваивали рабочие профессии и производили патроны и обмундирование для фронта», — сказала она.

Кристина Юстус напомнила школьникам и о том, что Барнаул стал городом трудовой доблести.

«В преддверии 75-й годовщины Великой Победы Барнаульское местное отделение „Единой России“ и Барнаульский совет ветеранов предложили администрации города участвовать в проекте „Город трудовой доблести“ и инициировали кампанию по сбору подписей в поддержку Барнаула. Инициативу поддержали свыше 190 000 жителей. Администрация города провела большую работу по сбору фактологической базы, подтверждающей трудовые подвиги жителей краевой столицы. А после, заручившись поддержкой правительства региона и краевых депутатов, направила пакет документов экспертам Российской академии наук и получила положительное заключение», — отметила Кристина Юстус.

Также по инициативе «Единой России» барнаульцы сами выбирали место для установки стелы «Барнаул — Город трудовой доблести». Для размещения была выбрана локация в Нагорном парке.

«Благодаря экскурсии я узнала много нового об истории Барнаульского станкостроительного завода и его вкладе в победу в Великой Отечественной войне. Историю своей страны и вклад своего города в Великую Победу должен знать каждый, — сказала после мероприятия ученица 10 класса Дана Сабына.

Детей также ждут экскурсии на завод «Барнаултрансмаш» и Завод механических прессов. Эти предприятия в годы войны производили дизельные двигатели для танков, прессы с ручным приводом, минометы и узлы для танков.







