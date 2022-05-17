Почему 17 мая женщины не работали и чем нельзя кормить семью в этот день, чтобы сохранить благополучие

17 мая в народе вспоминают Пелагею Заступницу. Женщины в этот день не работали и даже еду мужьям не готовили. А на стол ни в коем случае нельзя было ставить куриное мясо. Какие ещё интересные приметы и традиции связаны с этим днём, читайте в нашем материале.

Кто такая Пелагия Тарсийская и как она стала мученицей?

Пелагия жила в III веке в городе Тарса и, как гласит предание, была неземной красоты. Родители решили воспользоваться её привлекательностью и предложили в жёны пасынку римского императора Диоклетиана, который был гонителем христиан.



Сама же Пелагия тайно уже приняла крещение. Диоклетиан был восхищён красотой девушки и дал добро на брак. Однако Пелагия объявила, что не может быть ему женой, так как принадлежит Христу. Мать, вопреки воле дочери, отдала её жениху. Но тот, понимая, что Пелагия никогда не станет его женой, а за свою веру будет казнена императором, наложил на себя руки.



Рассерженная мать сама привела дочь на императорский суд. Сначала Пелагию попытались убедить отречься от веры, а затем приговорили к казни через сожжение в медном тельце (древнее орудие пыток, представляло собой сделанного из меди быка в полный рост, который внутри был полым. Внутрь помещали осуждённого, а под брюхом быка разжигали огонь). Девушка молча выслушала приговор и сама отправилась на смерть. Но во время казни её тело стало источать запах благовоний. Когда тельца открыли, кости святой мученицы оказались нетронутыми огнём. Они были похоронены по христианскому обычаю епископом Клиноном.

Почему женщины на Пелагею не делали никакую домашнюю работу?

Святая мученица считается заступницей всех женщин. В этот день девушки и женщины молились своей святой, а жёны просили защиты у неё от деспотичных мужей. Чтобы не прогневить святую, мужчины в этот день вели себя очень трепетно к женщинам, не позволяли им работать, сами управлялись с хозяйством и даже готовили еду.

Почему 17 мая назвали Днём баклушников и что это значит?

Баклушники — это мастера, которые умели из дерева вырезать — выбивать — деревянную посуду, в том числе ложки. И считалось, что именно 17 мая старшие умельцы могут наиболее удачно передать свои знания младшим. Если же не взять в этот день ученика, то мастер мог и утратить свой дар. Поэтому баклушечники выбирали учеников и весь день посвящали обучению, ходили в лес, учились выбирать правильное дерево и правильно обрабатывать древесину.

Какой обряд в день Пелагеи помогал защитить урожай от «завидущего взгляда»?

Считалось, что самый лучший оберег — это изношенная обувь. Поэтому огурцы и капусту рассаживали в старой обуви. А после её вешали на изгородь забора, чтобы отпугнуть «завидущий глаз».

Что запрещалось делать на Пелагею Заступницу?

В этот день нельзя было:

— Играть с огнём и брать в руки острые предметы. Считалось, что в этот день нечистая сила только и ждёт, чтобы толкнуть под руку. Поэтому человек мог обжечься или пораниться.

— Стричь ногти. По поверьям, так можно было обрезать свои доходы или здоровье.

— Отказывать в помощи близким и родственникам. Пелагия Тарсийская покровительствует всем, кто, как и она, занимается заступничеством обиженных.

— Есть куриное мясо и резать кур. Считалось, что так можно было навлечь ссоры в семью.