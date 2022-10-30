Роскомнадзор высказался о блокировке Telegram в России

29 октября принадлежащий Telegram домен t. me ненадолго был заблокирован Роскомнадзором. Этот адрес служит для перехода в мессенджер со сторонних сайтов.

Как изначально следовало из реестра регулятора, заблокировать домен потребовала Генпрокуратура на основании нарушения статьи 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к запрещённому контенту с фейками, призывами к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях и экстремизму.

Вскоре в ведомстве прокомментировали ситуацию, отметив, что не будут блокировать сервис:

«В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена».

Позднее домен t. me исчез из реестра заблокированных ресурсов, но некоторое время продолжал оставаться недоступным. Сейчас сайт уже работает, проверил редактор amic.ru. Сам мессенджер также работает в штатном режиме.

Генпрокуратура, в свою очередь, заявила, что не направляла в Роскомнадзор требование заблокировать принадлежащий Telegram адрес t. me, пишет Readovka.