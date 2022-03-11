В поселке Мирный в Барнауле впервые за много лет отремонтируют дорогу

В микрорайоне Мирный в Барнауле впервые за много лет будет отремонтирован и заасфальтирован проезд Братский. Эта дорога будет благоустроена в рамках реализации новой программы, принятой по инициативе «Единой России», — городского проекта инициативного бюджетирования.

Накануне в микрорайоне прошла рабочая встреча главы администрации Индустриального района Сергея Татьянина при участии заместителя председателя Барнаульской городской Думы Сергея Струченко, председателя Совета ТОС микрорайона «Мирный» Татьяны Поповой и членов инициативной группы. Участники встречи обсудили проект асфальтирования проезда.

Работы будут проходить от ул. Транзитной до ул. Волгоградской. Всего планируется отремонтировать 955 кв. м дорожного полотна.

А как к этому относятся жители?

Все жители микрорайона поддержали проект инициативного бюджетирования. Горожане собрали подписи, подготовили заявку, как и положено, по условиям программы, собрали софинансирование. Уже летом дорогу отремонтируют, уложат новый асфальт. Председатель ТОС Татьяна Попова подчёркивает, что этого ждут все жители.

А по мнению главы администрации Индустриального района Сергея Татьянина, этот проект помогает вовлечь граждан в развитие своих территорий:

«В 2019 году к частным домовладениям был проведён газ, и жители улицы перешли на газовое отопление, теперь исключены порывы магистральных сетей. При содействии администрации района была произведена отсыпка дороги инертным материалом. Программа инициативного бюджетирования является хорошей возможностью отремонтировать дорожное покрытие и выполнить благоустройство территории. Важно, что подобные проекты направлены на вовлечение горожан в развитие своих территорий.

Что известно о микрорайоне Мирный

Микрорайон Мирный в Барнауле начал застраиваться в 50-е годы XX века. Сейчас здесь проживает более девяти тысяч человек. В микрорайоне есть школа № 51, 16 многоэтажных домов и более 900 домов частного сектора. При этом многие улицы частного сектора не имеют асфальтового покрытия, в том числе и проезд Братский — от Волгоградской до Транзитной. Сейчас ситуация изменится.

«По предложению партии и фракции „Единая Россия“ Барнаул запустил собственный механизм инициативного бюджетирования городских проектов. Ремонт дороги по проезду Братский подходил по всем параметрам», — сказал Сергей Струченко, заместитель председателя Барнаульской городской Думы.

Что ещё сделают в Барнауле в рамках инициативного бюджетирования?

По этой программе в Барнауле в 2022 году планируют реализовать 22 проекта. Семь из них — в Индустриальном районе. Это: