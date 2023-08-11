Программу ремонта фасадов домов на турмаршрутах разработают в Барнауле

Объектами культурного наследия являются 33 дома из общего числа

11 августа 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

Программу ремонта фасадов домов, расположенных на гостевых маршрутах, разработают в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Гостевые маршруты" пролегают по улицам Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов города. Специалисты провели осмотр домов и крыш, чтобы подготовить программу ремонта. Всего нужно починить 91 дом, 33 из них являются объектами культурного наследия.

По итогам совещания Вячеслав Франк поручил разработать программу капремонта.

Ранее депутат АКЗС Сергей Булаев предложил привести главные улицы города в порядок, чтобы было не стыдно перед гостями.