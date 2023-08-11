Программу ремонта фасадов домов на турмаршрутах разработают в Барнауле
Объектами культурного наследия являются 33 дома из общего числа
11 августа 2023, 10:51, ИА Амител
Фото: t.me/barnaul_org
Программу ремонта фасадов домов, расположенных на гостевых маршрутах, разработают в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"Гостевые маршруты" пролегают по улицам Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов города. Специалисты провели осмотр домов и крыш, чтобы подготовить программу ремонта. Всего нужно починить 91 дом, 33 из них являются объектами культурного наследия.
По итогам совещания Вячеслав Франк поручил разработать программу капремонта.
Ранее депутат АКЗС Сергей Булаев предложил привести главные улицы города в порядок, чтобы было не стыдно перед гостями.
11:12:17 11-08-2023
Мне стыднонаула, потому что в Барнауле маршрут для туристов - это шум от транспорта, мелькание транспорта вдоль всего практически маршрута Небольшой участочек торгово-пешеходного типа на улице Мало-Тобольской хорошо, но этого ничтожно мало. Стыдно перед гостями Барнаула. Шум до 90 дБ на аллее проспекта Ленина. Вы гостей за кого считаете? В Венеции половина зданий с ободранной штукатуркой, а количество туристов приходится ограничивать дополнительными мерами. Почему? Потому что там одни пешеходные улицы и набережные. Тихо и комфортно гулять. В Барнауле нужно сделать пешеходным проспект Социалистический, поймите же наконец .
11:49:40 11-08-2023
"Потёмкинские деревни", не? Хотя, чего уж там, ни Екатерина Великая, ни любой здравомыслящий человек ни за что не сунулся бы на эту "тропу"... На что там смотреть? На джедайский меч на нагорном кладбище, новостройную церкву там жепо случаю чудесного спасения на охоте, или на покосившийся "Демидовский столп" (При чём тут Демидов- ума не приложу)? Или на затянутые баннерами сожжёные застройщиками деревянные бараки начала ХХ века? Езжайте в ТРЦ и будьте счастливы- пожрите там, купите что-нибудь, посмотрите дебильное кино, не стройте из себя эстетов!
12:17:48 11-08-2023
От эНтих решающих на фото одно возмущение. Вначале весь город изуродуют высотками в центре, гадость и смотреть противно, теперь турмаршруты развивают. 33 здания - о как сократили список, сносят и усадьбу Михайлова и дом на Пролетарской. дом Лисневского вскоре сожгут, все Прудские изуродованы - город иванов не помнящих ни родства, ни своей истории.
12:31:16 11-08-2023
На мой взгляд, конечно, хорошо, когда дома аккуратные и красивые. Но поверьте, дома на проспекте Ленина никак не способны привлечь внимание 90 процентов туристов, особенно из Европы. Туристам нужно прежде всего прикоснуться и увидеть природу Алтая. Барнаул - лишь промежуточный пункт, от которого требуется прежде всего комфортный прогулочный маршрут. На время пересадки на следующий транспорт. Пешеходный проспект Социалистический может стать уютным местом не только для туристов, но и для огромного числа жителей Барнаула , прежде всего, центра, поскольку для большинства новостроек центра дорога к парку длинная. А проспект может быть обустроен по типу Линейного парка. Он же свяжет основные достопримечательности и транспортные развязки удобным решим маршрутом, с кафе, магазинчиками. и много чем ещё. Как не критиковали пешеходную улицу Ленина в Новосибирске, теперь новостбирцы гордятся этой улицей. Дело только в том - как ее обустроить. И бизнес и жители и туристы в выигрыше. К сожалению, пока администрация Барнаула в оковах застройщиков. Отдругом подумать времени и желания у нее нет.иРано или поздно придется.
12:56:41 11-08-2023
В Барнауле нет знаковых/исторических мест. Город - глухая провинция. Почему вообще у городских/краевых властей возникли мысли про туристов в Барнауле? Ранее, когда ближним к Горному аэропортом был барнаульский, то транзитную роль Барнаул еще хоть как-то играл. Но сейчас борты садятся в самом Горно-Алтайске, надобность в Барнауле отпала. А чем значим сам Барнаул? Ничем. Кому-то из европейской части страны придёт в голову смотреть развалины Спички??? А может здесь исторических зданий много? Нет. Пожар начала 20-го века на 99% уничтожил историческую часть города. Может набережная здесь волшебная? Может театрами славимся? Может прекрасный стадион имеется? Что тут смотреть? Типовую архитектуру советского периода? Это бессмыслица.
13:07:07 11-08-2023
Гость (12:56:41 11-08-2023) В Барнауле нет знаковых/исторических мест. Город - глухая пр... Утопись спокойно в пивоварке!!!
14:27:29 11-08-2023
Гость (12:56:41 11-08-2023) В Барнауле нет знаковых/исторических мест. Город - глухая пр... К вашему сведению, как вы выражаетесь Спичка - уникальный комплекс промышленной архитектуры, построенный в стиле классицизма, единственный за Уралом! Сохранивший не только плавильные цеха, но и вспомогательные сооружения типа весовой. В Екатеринбурге гораздо меньше сохранено в этом плане, но они построили туристические маршруты на этом. А наши имея эту жемчужину умудряются превратить этот комплекс в развалины. И конечно снос старых зданий - это кошмар нашего города, туристы не едут за новоделом, они едут прикоснуться ко времени в виде деревянных и каменных старинных зданий.
14:19:14 11-08-2023
На проспекте Ленина от улицы Короленко до Мало- Тобольской аллея заставлена лавочками. Их 30 штук. Красиво, да красиво. Но понаблюдайте сколько лавочек используется. Максимум 1-2. Чаще вообще ни одной. На аллее от площади Октября до площади Советов ситуация ещё плачевнее. Администрация плодит примеры профанации один за другим. Неужели трудно догадаться, что звуковой и визуальный шум запредельные на аллее. Ни о каком комфорте здесь речи не может быть. И туристический маршрут по проспекту яЛенина приемлем только на сиденье автомобиля или автобуса проездом. Лавочки должны стоять в другом месте. Тихом и спокойном. Проспект Социалистический в двух шагах и связывает он те же достойные места, что и проспект яЛенина. Ему стать пешеходным не просто реально - это неизбежная судьба. Давайте создадим площадку для общественного обсуждения и поговорим честно, спокойно. Администрация почему все решаете в узком кругу?
19:18:52 11-08-2023
Евгений Иванов (14:19:14 11-08-2023) На проспекте Ленина от улицы Короленко до Мало- Тобольской а... Евгений Иванов и Евгений Тванов один и тот же человек? Вы живёте на Социалистическом?
20:28:03 11-08-2023
Уважаемый гость, я обсуждаю не то, где кто живёт и как называется. Вопрос в том, чтобы центр города достойно встретил свой юбилей и радовал как гостей, так и всех жителей города. Чтобы деньги налогоплательщиков были потрачены с пользой, с учётом опыта других городов и современного понимания проблем городов. Присоединяйтесь. Выскажите свою точку зрения.
12:30:19 12-08-2023
Наглядный пример. В Екатреринбурге есть ивеликолепнаяикрасивая улица с множеством исторических зданий. Все дома очень аккуратные и великолепно отреставрированы как картинка. Это улица 8 Марта. Но вот беда. Она же одновременно является шумной автомагистралью с большими потоками транспорта. И людей на ней ходит мало, в отличие от рядом находящейся параллельной пешеходной улицы Вайнера. На улице Вайнера тоже много исторических зданий, но есть на ней и современные жилые дома и немало и даже школа есть. Здесь тихо и уютно, много лавочек, с каждым годом все больше зелени. Количество туристов на улицах Вайнера и 8 Марта просто несравнимо и понятно почему. Непонятно только почему градостроители Барнаула не хотят это признать и сделать выводы.
17:03:43 12-08-2023
Наглядный пример. В Екатреринбурге есть ивеликолепнаяикрасивая улица с множеством исторических зданий. Все дома очень аккуратные и великолепно отреставрированы как картинка. Это улица 8 Марта. Но вот беда. Она же одновременно является шумной автомагистралью с большими потоками транспорта. И людей на ней ходит мало, в отличие от рядом находящейся параллельной пешеходной улицы Вайнера. На улице Вайнера тоже много исторических зданий, но есть на ней и современные жилые дома и немало и даже школа есть. Здесь тихо и уютно, много лавочек, с каждым годом все больше зелени. Количество туристов на улицах Вайнера и 8 Марта просто несравнимо и понятно почему. Непонятно только почему градостроители Барнаула не хотят это признать и сделать выводы.