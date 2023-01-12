115 пожаров произошло в Алтайском крае с начала 2023 года

За период с 31 декабря по 8 января произошло шесть социально значимых происшествий, чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано

12 января 2023, 16:04, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В ходе совещания в региональном главке МЧС рассказали о том, сколько происшествий произошло в Алтайском крае с начала 2023 года. Несмотря на пожары и непогоду, чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.

"По данным заместителя начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Ярослава Грабовского, за период с 31 декабря по 8 января произошло шесть социально значимых происшествий, чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что с начала года в регионе было зарегистрировано 115 пожаров.

С 5 января вводилось ограничение движения на 4 региональных дорогах в 12 муниципальных образованиях края и на участке дороги федерального значения А-322.

В настоящее время ограничений на дорогах края нет.