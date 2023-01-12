115 пожаров произошло в Алтайском крае с начала 2023 года
За период с 31 декабря по 8 января произошло шесть социально значимых происшествий, чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано
12 января 2023, 16:04, ИА Амител
В ходе совещания в региональном главке МЧС рассказали о том, сколько происшествий произошло в Алтайском крае с начала 2023 года. Несмотря на пожары и непогоду, чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
"По данным заместителя начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Ярослава Грабовского, за период с 31 декабря по 8 января произошло шесть социально значимых происшествий, чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что с начала года в регионе было зарегистрировано 115 пожаров.
С 5 января вводилось ограничение движения на 4 региональных дорогах в 12 муниципальных образованиях края и на участке дороги федерального значения А-322.
В настоящее время ограничений на дорогах края нет.
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