12-летнего мотоциклиста увезли в тяжёлом состоянии в больницу после аварии в Белокурихе
ДТП произошло на улице Советской возле городской библиотеки
24 августа 2022, 16:51
Около 12:00 в Белокурихе 12-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем на улице Советской возле городской библиотеки. Как сообщают очевидцы в паблике «Подслушано Белокуриха», несовершеннолетнего в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
Согласно фотографиям с места происшествия, оба транспортных средства пострадали — колесо мотоцикла смялось, а у иномарки оказался вмяты двери. Подробности происшествия выясняются.
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