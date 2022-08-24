12-летнего мотоциклиста увезли в тяжёлом состоянии в больницу после аварии в Белокурихе

Около 12:00 в Белокурихе 12-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем на улице Советской возле городской библиотеки. Как сообщают очевидцы в паблике «Подслушано Белокуриха», несовершеннолетнего в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Согласно фотографиям с места происшествия, оба транспортных средства пострадали — колесо мотоцикла смялось, а у иномарки оказался вмяты двери. Подробности происшествия выясняются.