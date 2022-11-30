15 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Новосибирске на перекрёстке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. «Инцидент Барнаул» сообщает, что один из водителей оказался заблокирован — спасать его пришлось экстренным службам.

Как рассказал очевидец, виновником ДТП стал водитель Toyota Land Cruiser Prado, который выехал на пути перед электротранспортом. Машинист попытался экстренно затормозить, однако у трамвая выбило пробки и он не смог остановиться, после чего вагон столкнулся с другим, который стоял на светофоре.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как пишет НГС, прокуратура уже заинтересовалась происшествием и начала проверку. Есть ли у пострадавших серьёзные травмы — официально не сообщается, однако по словам очевидцев, два человека находятся в тяжёлом состоянии.