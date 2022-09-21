На Алтае в ДТП с грузовиком погибли 19-летняя и 17-летний пассажиры легковушки

Смертельное ДТП с участием автомобиля Renault Logan и грузовика MAN произошло в Республике Алтай.

«19-летний местный житель, управляя автомобилем Renault Logan, при движении со стороны с. Манжерок в сторону с. Соузга не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем MAN TGS 19.400 с полуприцепом под управлением 50-летнего жителя Алтайского края», — сказано в сообщении.

В результате аварии 19-летняя и 17-летний пассажиры легкового автомобиля погибли на месте до приезда врачей.

В больницу попали водитель и трое пассажиров автомобиля Renault Logan в возрасте от 18 до 20 лет. Двоим из них потребовалась госпитализация.

В региональном главке МВД отметили, что по данному происшествию проводится проверка.