256 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 256 случаев COVID-19, госпитализирован 41 человек, следует из оперативных данных сайта «Стопкоронавирус.рф».

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 274 539. Неделей ранее, 7 августа, показатель составлял 273 088 человек. Таким образом, с тех пор заразился 1451 житель региона.

Выздоровели за сутки ещё 18 заболевших. Летальных исходов на сегодня не зарегистрировали.

Во всей стране выявили ещё 28 982 случая коронавируса, 14 942 человека излечились, 54 — скончались.