Восьмилетняя девочка утонула в Новосибирской области, сообщает «КП-Новосибирск».

Трагедия случилась 24 мая в селе Мышланка Сузунского района. Как выяснилось, ребёнок находился в воде без присмотра взрослых. Следователи проводят проверку.

Всего за минувшую неделю в области на водоёмах погибли четыре человека, уточнили изданию в региональном ГУ МЧС России.

Ранее 14-летний подросток утонул в аквапарке в Сибири.