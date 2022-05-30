Восьмилетняя девочка утонула в Новосибирской области
Ребёнок был в воде без присмотра взрослых
30 мая 2022, 13:30, Никита Черников
Восьмилетняя девочка утонула в Новосибирской области, сообщает «КП-Новосибирск».
Трагедия случилась 24 мая в селе Мышланка Сузунского района. Как выяснилось, ребёнок находился в воде без присмотра взрослых. Следователи проводят проверку.
Всего за минувшую неделю в области на водоёмах погибли четыре человека, уточнили изданию в региональном ГУ МЧС России.
Ранее 14-летний подросток утонул в аквапарке в Сибири.
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