Александр Соболев помог «Спартаку» обыграть «Оренбург»

Гол воспитанника алтайского футбола помог «Спартаку» выиграть на своём стадионе. 31 июля нападающий москвичей Александр Соболев отличился в домашней игре чемпионата России против «Оренбурга».

25-летний форвард отправил мяч в ворота гостей на 12-й минуте, сделав счёт 2:0. А игра в итоге завершилась с результатом 4:1 в пользу «красно-белых».

Помимо Соболева, точными ударами у москвичей отметились Кристофер Мартинс и Квинси Промес (он оформил дубль).

После трёх туров сезона 2022/23 года «Спартак» набрал 7 очков и вместе с «Зенитом» и ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны.

Напомним, Соболев родился в 1997 году в Барнауле. Он является воспитанником местного «Динамо». В «Спартаке» форвард играет с 2020 года.