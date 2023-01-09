Алтайских водителей призвали соблюдать ПДД и воздержаться от поездок из-за погоды

С начала года в дорожных авариях погибли восемь человек

09 января 2023, 14:05, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Госавтоинспекция Алтайского края призвала участников дорожного движения к осторожности на дорогах. С 1 по 8 января в регионе произошло 34 ДТП, в которых погибли 8 человек и 46 пострадали, сообщили в ведомстве.

В большинстве случаев причиной аварий стало нарушение ПДД. Соблюдение этих правил лежит как на любом водителе, так и пешеходе, подчёркивают инспекторы. Помимо этого, сейчас в регионе преобладает непогода, что также плохо сказывается на безопасности на дорогах.

«Госавтоинспекция Алтайского края рекомендует водителям воздержаться от поездок, особенно за пределы населённых пунктов. В случае острой необходимости выезда лучше воспользоваться железнодорожным транспортом», — сказано в сообщении.

Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, дистанцию и внимательнее выполнять манёвры. «Особенно аккуратными на дороге в этот период должны быть начинающие водители — именно они чаще всего попадают в ДТП, так как ещё не обладают нужными навыками управления автомобилем», — добавили в пресс-службе.