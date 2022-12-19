Алтайским пчеловодам станет сложнее продавать мёд в 2023 году

С марта 2023 года в России начнут действовать новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы мёда и пчеловодческой продукции, из-за чего алтайским пчеловодам станет сложнее продавать свою продукцию. Как сообщают «Вести Алтай», каждая партия должна будет проверяться по физико-химическим показателям, причём в крайне сжатые сроки — не позднее трёх часов после отбора проб.

Требования к качеству и безопасности мёда в России не менялись 20 лет. С марта от пчеловодов потребуют предоставлять пакет документов — ещё до начала проведения исследований. Такой контроль поспособствует сокращению поступлений сомнительной продукции на рынок.

«Это наличие ветеринарно-санитарного паспорта и отметки в нём о применении ветеринарных препаратов при производстве этого мёда, то есть исследовать будем на антибиотики, другие вещества. Для чего это сделано? Мы прекрасно понимаем, что сегодня у нас в обороте очень много фальсификаций, есть недоброкачественные поставщики данной продукции на территорию рынков, есть определённые вопросы», — объяснил начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров.

Новые правила касаются лишь того мёда, который пойдёт на продажу и переработку. Продукцию, которая пойдёт для домашнего использования, проверять эксперты не будут.