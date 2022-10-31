Алтайский край занял 68 место в рейтинге регионов по преступности

Алтайский край занял 68 место из 85 в рейтинге регионов РФ по преступности за период с января по сентябрь 2022 года, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По его данным, за это время в регионе насчитали 130,8 преступления на 10 тысяч жителей, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Также с января по сентябрь текущего года зарегистрировали тяжких и особо тяжких преступлений 34,4 на 10 тысяч жителей — это на 3,7% меньше, чем годом ранее.

Из рейтинга также следует, что меньше всего преступлений за указанный период зафиксировано в Чечне (12,5 на 10 тысяч жителей), Ингушетии (32,9) и Дагестане (36,6). А вот хуже всего дела с этим в Амурской области (161,8), Республике Алтай (161,6) и Бурятии (156).

Соседствующий с Алтайским краем Кузбасс занял в рейтинге 76-ю строчку (138), а Новосибирская область — 63-ю (125,2).

Всего, согласно данным МВД, с января по сентябрь 2022 года в России зарегистрировали 1,498 млн преступлений, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 5,5%, пишет издание.