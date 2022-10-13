Барнаульца избили возле театра кукол

В Барнауле ищут мужчину, который избил горожанина на остановке «Театр кукол». Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось 8 октября около 13 часов дня. Мужчина избил горожанина, после чего скрылся с места происшествия.

Предполагается, что он может находиться в селе Лебяжье.

Очевидцев просят помочь в поисках злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае приезжего на заработки жителя Барнаула, напавшего с ножом на человека, обвинили в покушении на убийство.