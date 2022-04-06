Барнаульский суд оправдал московского риелтора по делу о покушении на убийство

Железнодорожный районный суд Барнаула оправдал Геннадия Провоторова, которого обвиняли в покушении на убийство. Как сообщает «Банкфакс», по данным источников, мужчина в драке возле местной гостиницы якобы нанес своему оппоненту ножевое ранение, лишь по случайности оказавшееся не смертельным.

По информации издания, мужчина родился в Барнауле, однако уже давно живет в Москве и работает там риелтором. Некоторое время назад мужчина предположительно наведался на малую родину по делам и остановился в гостинице «Сибирь» на проспекте Социалистическом. Там у него возник конфликт с другим гражданином, переросший в драку. В какой-то момент Провоторов, по словам собеседников издания, достал нож и ударил им оппонента, лишь по счастливой случайности не нанеся несовместимых с жизнью ранений.

Обстоятельства якобы и стали основанием для уголовного дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Его материалы рассматривал Железнодорожный районный суд Барнаула с участием присяжных заседателей. Ранее они вынесли свой вердикт, посчитав Геннадия Провоторова невиновным. 6 апреля соответствующий приговор огласила и судья.