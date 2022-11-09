Барнаульский священник провел молебен «о детях, одержимых компьютерной страстью»
Александр Микушин рассказал, что с просьбой об этом к нему неоднократно обращались родители
9 ноября 2022, 09:01, Илья Звягинцев
Барнаульский священник Александр Микушин 8 ноября провёл молебен «о детях, одержимых компьютерной страстью». Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Микушин отметил, что многочисленные просьбы о проведении к нему поступали от родителей школьников.
Молебен состоялся в 18:30 после вечерней службы в Покровском соборе.
Отметим, что игровое расстройство включено в 11-й перечень международной классификации болезней, которое ввели в действие 1 января 2022 года.
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