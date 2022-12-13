Бийчанка ни на секунду не усомнилась в словах мошенников и отдала им 2,1 млн рублей

53-летняя жительница Бийска за четыре дня взяла несколько крупных кредитов и всё отдала мошенникам, сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

Началось всё со звонка в мессенджере от «представителя банка». Мужчина сказал, что женщине одобрили заём 1,3 млн рублей, но заявка от её имени якобы поступила от другого человека. В подтверждение своих слов «консультант» отправил файл с данными по кредитному продукту, а затем попросил горожанку установить приложение для перевода денег на «безопасный счёт», чтобы «перекрыть» кредит.

Вечером женщине позвонил ещё один незнакомец, который уже представился правоохранителем. Он начал успокаивать женщину и призвал верить «менеджеру».

«В итоге за несколько дней жительница Бийска успела оформить ещё один заём, получить страховые выплаты и все деньги перевести на неизвестные счета. Сомнений в том, что её обманывают, у женщины даже не возникло. Однако когда „следователь“ и „менеджер“ перестали выходить на связь, стало ясно — действуют мошенники», — говорится в сообщении.

Ущерб составил 2,213 млн рублей. О случившемся бийчанка заявила в полицию. Злоумышленников ищут. Женщине тем временем придётся выплачивать долги на протяжении нескольких лет.