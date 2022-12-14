Два грузовика столкнулись на Чуйском тракте. Есть пострадавшие
Одна из фур ехала в сторону Барнаула
14 декабря 2022, 09:15
Два водителя пострадали при лобовом столкновении грузовиков в Новосибирской области, сообщает «АСТ-54» со ссылкой на ГИБДД.
Авария случилась 13 декабря около 15:55 на 115-м километре Чуйского тракта. Следовавший в сторону Барнаула 60-летний водитель МАЗа «при неустановленных обстоятельствах» столкнулся со встречным грузовиком Scania, за рулём которого был 37-летний мужчина.
Обоих в итоге доставили в больницу. Характер травм уточняется.
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