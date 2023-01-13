Два массовых ДТП произошли на одном участке дороги неподалеку от Новоалтайска

В авариях пострадали два человека

13 января 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сразу два массовых ДТП произошли возле Новоалтайска в пятницу, 13 января. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, они случились около 12:55, неподалёку от станции Присягино.

По прибытии полиции предварительно установлено, что на 8-м километре Чуйского тракта водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь со стороны города Барнаула в направлении города Новоалтайска, не учёл погодные условия и столкнулся с ещё одной Toyota, которая ехала впереди. Вторую машину после этого отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Nissan Murano.

Через некоторое время произошло второе дорожно-транспортное происшествие с участием Toyota Corolla, Caldina, Mazda Titan и Nissan Murano.

В результате дорожно-транспортных происшествий предварительно пострадали два водителя. Подробности происшествий выясняются.