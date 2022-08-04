Гараж загорелся из-за детского электрокара в Барнауле

Возгорание в гаражном кооперативе произошло по улице Взлётной в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю в четверг, 4 августа.

В тушении участвовали 20 человек и пять единиц техники. Пройденная огнём площадь составила не больше 5 квадратных метров, пострадали вещи и детский автомобиль.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

«По предварительной информации, устройство было включено в сеть для подзарядки и оставлено без присмотра», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в алтайском селе Усть-Калманка мужчины избили группу молодых людей и сожгли мотоцикл.