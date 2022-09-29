Грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом в Барнауле

В Барнауле грузовой автомобиль врезался в ограничитель высоты у Старого моста, сообщает «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось поздним вечером 28 сентября. На снимке можно заметить, как прицеп большегруза вплотную примкнул к металлической ограничительной рамке.

Отметим, что грузовики регулярно врезаются в этот ограничитель. Он необходим, чтобы слишком тяжёлые и крупные машины не ездили по мосту.

Напомним, движение по Старому мосту Барнаула возобновили 20 октября 2021 года после масштабной реконструкции. Она длилась с января 2020 года.