Иркутский предприниматель предстанет перед алтайским судом по обвинению в покушении на контрабанду нефрита

В Алтайском крае предприниматель из Иркутской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на контрабанду нефрита, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По данным следствия, о продаже минерала 50-летний обвиняемый договорился с гражданином другой страны. По фальшивым документам предприниматель получил разрешение на вывоз за пределы РФ нефрита массой 6 183 кг рыночной стоимостью более 46,8 млн рублей.

«Довести преступный умысел до конца обвиняемому не удалось, так как в рамках оперативно-разыскных мероприятий в марте 2021 года на автомобильном пункте пропуска российско-казахстанской границы в Третьяковском районе он был задержан, а товар изъят», — говорится в сообщении.

Бизнесмена теперь обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере»). Свою вину он признал.