Ложная пожарная тревога перепугала посетителей барнаульского торгового центра

В Барнауле в торговом центре Galaxy сработала пожарная сигнализация, сообщил amic.ru очевидец.

По его информации, люди начали покидать здание, но уже спустя короткое время администрация объявила, что тревога была ложной.

Посетители даже не успели выйти на улицу.

Напомним, 30 июля в Барнауле потушили пожар в многоэтажном доме на Павловском тракте.