Молодого мужчину с Алтая насмерть задавило деревом в Москве во время урагана

В минувшее воскресенье под вечер в Москве разгулялась стихия, поднялся сильный ветер, из-за которого в столице погибли два человека. Одним из них оказался житель Алтайского края, сообщает «МК».

Момент трагедии попал в объектив камеры слежения. На видео снято, как молодой человек сидит у перекрестка, рядом растут лиственные деревья, по всей видимости, клёны. Внезапно налетает шквалистый порыв ветра, один из кленов мгновенно вырывает с корнем и он обрушивается кроной на нашего земляка.

От перелома грудной клетки он умер на месте происшествия, спасти 27-летнего жителя Алтая не удалось.

Кроме того, в тот же день в лесу рядом с Ивантеевской улицей столицы был найден труп 63-летнего москвича, на которого также свалилось упавшее от ветра дерево. С момента трагедии и до того, как нашли тело этого человека, прошло около двух часов, сообщает издание.

10 июля в Москве из-за сильного ветра были ранены несколько человек. Так дерево, упавшее на балкон многоэтажного дома разбило стекло и поранило беременную женщину. Также были госпитализированы отец с ребенком, на которых свалилось дерево. По данным мэрии столицы, были госпитализированы более 10 человек, пишет Газета.ru.

Кроме того, ветер повредил объекты инфраструктуры Москвы и несколько десятков автомобилей. Порывы ветра были до 17 м/с (61,2 км/ч).

Напомним, что в минувшее воскресенье в Барнауле в веревочном парке сорвался подросток и получил многочисленные травмы.