На Алтае мужчина в поисках возлюбленной поджёг дом соседа и ушёл спать
Ущерб составил больше 500 тысяч рублей
10 июля 2022, 14:45, Никита Черников
В Алейском районе Алтайского края полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в поджоге, сообщили в региональном МВД.
Инцидент произошёл накануне вечером в селе Красный Яр. Сельчанин не нашёл дома сожительницу и отправился на её поиски к соседу, у которого, предположительно, она могла быть. Однако дверь мужчине не открыли, и в ответ на это он поджёг рубероид, которым была обшита веранда дома, а затем «пошёл спокойно спать».
«Сотрудники полиции по горячим следам установили поджигателя. Свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном. При этом на момент совершения противоправного деяния мужчина достоверно не знал: находятся ли в доме люди», — рассказали в ведомстве.
Надворная постройка и крыша сгорели полностью. Ущерб составил более 500 тысяч рублей.
Уголовное дело возбудили по статье о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога.
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