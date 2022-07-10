На Алтае мужчина в поисках возлюбленной поджёг дом соседа и ушёл спать

В Алейском районе Алтайского края полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в поджоге, сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошёл накануне вечером в селе Красный Яр. Сельчанин не нашёл дома сожительницу и отправился на её поиски к соседу, у которого, предположительно, она могла быть. Однако дверь мужчине не открыли, и в ответ на это он поджёг рубероид, которым была обшита веранда дома, а затем «пошёл спокойно спать».

«Сотрудники полиции по горячим следам установили поджигателя. Свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном. При этом на момент совершения противоправного деяния мужчина достоверно не знал: находятся ли в доме люди», — рассказали в ведомстве.

Надворная постройка и крыша сгорели полностью. Ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога.