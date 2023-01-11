На Алтае осудили капитана опасного парома

Мужчина оказывал услуги без документов, которые давали бы ему право на управление паромом

11 января 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

На Алтае осудили капитана парома, который оказывал услуги по перевозке пассажиров, не соответствующие требованиям безопасности. Об этом сообщили в транспортной полиции.

«Паром не был оснащён спасательными и противопожарными средствами, а пассажиры не были ознакомлены с планом эвакуации и информацией о требованиях пожарной безопасности. Кроме этого, судоводитель осуществлял перевозку пассажиров на судне без наличия документов, дающих право на самостоятельное управление внутренним водным транспортом, и во время рейса допустил нахождение пассажиров в кабинах автомобилей и на палубе, чем подверг их жизнь и здоровье опасности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина осуществил перевозку не менее пяти человек и не менее двух единиц техники за денежное вознаграждение.

В отношении капитана возбудили уголовное дело, а суд назначил ему наказание в виде штрафа.