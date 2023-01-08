Поиски с вертолета. Четверо мужчин уехали на снегоходах 2 января и пропали на Алтае

На стоянку они должны были вернуться ещё 3 января, но больше их никто не видел

08 января 2023, 22:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Поиски четверых жителей Усть-Коксинского района, которые уехали на снегоходах в сторону озера Анчигар ещё 2 января, ведут в Республике Алтай. В группе «Алтай: главные новости» просят откликнуться добровольцев.

Сообщается также, что на 9 января запланирован вылет вертолёта Ми-8 с поисковой группой. Ещё шесть человек поедут по маршруту следования пропавших.

Расстояние от животноводческой стоянки вблизи села Банного, откуда они уехали, до озера Анчигар составляет 38 км. На снегоходах мужчины должны были преодолеть этот маршрут примерно за три часа. Назад они должны были вернуться 3 января. Но на стоянке они так и не появились, на связь больше не выходили.