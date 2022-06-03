Названа причина крупного пожара в московском бизнес-центре

Причиной пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения, пишет ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения.

Площадь пожара составляет 1 000 кв. метров, ему присвоен пятый — максимальный ранг сложности.

Из здания спасены более 120 человек, ещё до 20 могут находиться внутри.

Ранее сообщалось, что несколько человек оказались заблокированы на шестом этаже здания, ещё один — на седьмом. Огнём охвачены первые четыре этажа бизнес-центра.