Названа причина крупного пожара в московском бизнес-центре
Из здания вывели более 120 человек
3 июня 2022, 15:17, Никита Черников
Причиной пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения, пишет ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения.
Площадь пожара составляет 1 000 кв. метров, ему присвоен пятый — максимальный ранг сложности.
Из здания спасены более 120 человек, ещё до 20 могут находиться внутри.
Ранее сообщалось, что несколько человек оказались заблокированы на шестом этаже здания, ещё один — на седьмом. Огнём охвачены первые четыре этажа бизнес-центра.
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