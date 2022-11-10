Ни в коем случае не есть: в Алтайский край поставляли консервы со смертельно опасной кукурузой

Три человека в Красноярском крае отварились отварной кукурузой, которую поставляли в регионы Сибири из Узбекистана. Как сообщает Роспотребнадзор, банки с опасной едой поставлялись и в Алтайский край.

По информации ведомства, у трёх пациентов предварительный диагноз — ботулизм. Это заболевание может быть смертельным без срочного медицинского вмешательства.

«При сборе эпиданамнеза специалистами Роспотребнадзора установлено, что все пострадавшие употребляли отварную кукурузу в вакуумной упаковке (450 гр.) производства фирмы A.I.M-SHAMSHOD», — заявили в Роспотребнадзоре, отметив, что изготовлены банки были 2 августа 2022 года.

Кукуруза поставлялась в Красноярский край, Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области, Алтайский край, Хакасию, Бурятию и Забайкальский край, уточнили в ведомстве. Роспотребнадзор принял меры по приостановке реализации потенциально опасного товара. Сейчас вся продукция арестована и изъята из оборота.

В ведомстве рекомендовали сообщать в территориальные органы Роспотребнадзора о выявлении этой продукции и ни в коем случае не есть её.