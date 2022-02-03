Пенсионерка из Барнаула набрала кредитов на 6 млн и отдала их мошенникам
Злоумышленники представились сотрудниками безопасности банков
3 февраля 2022, 12:45
60-летняя жительница Барнаула отдала 6 млн мошенникам, которые представились сотрудниками безопасности банка. Для этого она взяла несколько кредитов, сообщает МВД по Алтайскому краю.
Злоумышленники убедили пенсионерку, что мошенники пытаются украсть деньги с её банковского счёта и чтобы “спасти” средства, нужно перевести их на другой счёт. В итоге пенсионерка, побывав в трёх различных отделениях банков, перевела аферистам более шести миллионов рублей.
Ранее житель Бийска стал жертвой мошенников, пытаясь получить компенсацию более 500 тыс. рублей за лекарства.
Доверчивый бийчанин пытался получить компенсацию и подарил мошенникам полмиллиона
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