Пенсионерка из Барнаула набрала кредитов на 6 млн и отдала их мошенникам

60-летняя жительница Барнаула отдала 6 млн мошенникам, которые представились сотрудниками безопасности банка. Для этого она взяла несколько кредитов, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Злоумышленники убедили пенсионерку, что мошенники пытаются украсть деньги с её банковского счёта и чтобы “спасти” средства, нужно перевести их на другой счёт. В итоге пенсионерка, побывав в трёх различных отделениях банков, перевела аферистам более шести миллионов рублей.

Ранее житель Бийска стал жертвой мошенников, пытаясь получить компенсацию более 500 тыс. рублей за лекарства.