Подозреваемого в убийстве женщины на базе отдыха в Алтайском крае заключили под стражу

49-летнему сторожу базы отдыха в Егорьевском районе Алтайского края, подозреваемом в убийстве 30-летней сожительницы, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, следствие ведет сбор и заключение доказательств по уголовному делу.

По данным следствия, подозреваемый работал на базе отдыха в Егорьевском районе и проживал со своей 30-летней сожительницей в домике для обслуживающего персонала. В начале июня 2022 года в ночное время между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес множество ножевых ранений по телу женщины, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.

С целью сокрытия следов преступления злоумышленник завернул ее тело в полиэтиленовый мешок и сбросил в подпол. Следователи обнаружили тело женщины 12 июня, после чего подозреваемый был задержан.