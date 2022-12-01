Полиция проводит проверку по информации об избиении подростка водителем барнаульской маршрутки

Полиция проводит проверку по факту сообщений СМИ о том, что 30 ноября водитель маршрутки № 41 напал на 15-летнего подростка, который вместе с товарищем переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Напомним, что по информации «Банкфакса», инцидент якобы произошел на пересечении улицы Песчаной и переулка Ядринцева. Два подростка попытались перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, но на середине пути заметили несущуюся на большой скорости маршрутку и отошли назад, а автобус затормозил буквально перед ними.

После этого дверь маршрутки открылась, и между пешеходами и водителем произошел некий диалог. Родные одного из подростков утверждают, что водитель начал браниться на несовершеннолетних — он якобы ругал их за слишком медленный переход дороги. После завязавшейся словесной перепалки водитель вышел из транспортного средства, нагнал подростка и завалил его на землю. Родственники детей утверждают, что мужчина несколько раз ударил 15-летнего парня, а затем вернулся за руль.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опрашивают очевидцев и свидетелей. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заявили в ведомстве.