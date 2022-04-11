Получила травмы. В ГИБДД рассказали о состоянии девочки, которую сбили на пешеходном переходе в Барнауле

В ГИБДД рассказали подробности наезда на 13-летнюю девочку на пересечении улиц Взлётная и Ускова в Барнауле. Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло в 13:30 возле дома № 50 по улице Взлётной.

На место незамедлительно выдвинулся экипаж ГИБДД Барнаула. Предварительно было установлено, что 39-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda 3, совершила наезд на девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате, по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя получила телесные повреждения, оказана медицинская помощь.