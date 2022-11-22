Появилось видео с еще одним возможным расстрелом российских военнопленных

В Сети появилось еще одно видео с возможным расстрелом российских военнопленных. Как сообщает «Ъ», в Telegram-распространяются кадры, на которых стреляют по группе из нескольких человек в военной форме с российскими опознавательными знаками — все они лежат голой вниз и не двигаются.

Официально российские власти пока не комментировали это видео. Информации о том, кем и когда снята видеозапись, пока нет.

Напомним, что 18 ноября в интернете появились видеоролики о расстреле более десяти российских военнопленных. Из-за происшествия Россия обратилась в международные организации.