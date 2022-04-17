Пожарная машина попала в ДТП и перевернулась на трассе в Алтайском крае

Три человека пострадали в ДТП с пожарной машиной в Троицком районе Алтайского края. Как сообщает региональная служба ГИБДД, инцидент произошёл вечером 16 апреля на 273-м километре Чуйского тракта.

Отмечается, что на перекрёстке с автодорогой Гордеевский — Заводское — Озеро Петровское водитель за рулём пожарного «Урала-375» двигался дна место возгорания сухой травы с включёнными световыми и звуковыми сигналами. Выезжая со второстепенной дороги спасатель совершил столкновение с автомобилем Hino под управлением 34-летнего водителя, который не обеспечил беспрепятственный проезд. Машина МЧС перевернулась.

В результате ДТП ранения получили три человека: оба водителя и пассажир «Урал-375» 1966 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в Троицкую центральную районную больницу.