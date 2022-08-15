Пропавший в ДНР член общественной палаты Алтайского края погиб
Тело Евгения Новикова должны доставить в Барнаул уже на этой неделе
Тело заместителя председателя Общественной палаты Алтайского края (ОПАК) Евгения Новикова доставят в Барнаул на этой неделе. Как сообщает «Алтапресс», тело пропавшего в ДНР мужчины было опознано по черепу.
Похороны Новикова могут состояться уже на этой неделе. Что именно произошло с зампредом — пока неизвестно.
Напомним, что в июле Новиков отправился в Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией и пропал после обстрела 10 июля под Шахтёрском. Его родственники начали поиски мужчины через соцсети.
Источники amic.ru в ОПАК рассказывали, что Евгений несколько раз бывал в зоне проведения военной спецоперации в качестве волонтёра, и часто случались проблемы со связью с ним, что характерно для мест, близких с проведением боевых действий.