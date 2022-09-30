Семь человек пострадали в результате столкновения двух автобусов под Барнаулом

Семь человек пострадали в ДТП на Старом мосту. Подробности случившегося рассказали в региональном ГИБДД.

Установлено, что 55-летний водитель автобуса Real выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Peugeot под управлением 53-летнего водителя.

«В результате ДТП телесные травмы получили семь пассажиров, из них женщинам 22, 26 и 48 лет и мужчине 43 лет была оказана медицинская помощь (не госпитализированы), женщинам 35, 47 и 52 лет была оказана медицинская помощь, потребовалась госпитализация», — сказано в сообщении.

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.