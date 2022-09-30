Пробка образовалась на въезде в Барнаул из-за лобового столкновения автобусов

Пассажирский транспорт перекрыл часть дороги, сильно затруднив движение

30 сентября 2022, 09:18

На трассе неподалёку от Барнаула произошло столкновение двух автобусов. Об этом рассказали очевидцы amic.ru.

Два автобуса «лоб в лоб» столкнулись на дороге и серьёзно затруднили движение по проезжей части.

Отмечается, что по направлению в город пробка растянулась от станции Присягино.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на Алтае водитель «Нивы» сбил восьмилетнюю девочку, которая неожиданно выбежала на дорогу.

На Алтае водитель «Нивы» сбил восьмилетнюю девочку

На Алтае водитель «Нивы» сбил восьмилетнюю девочку

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