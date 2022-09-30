Пробка образовалась на въезде в Барнаул из-за лобового столкновения автобусов
Пассажирский транспорт перекрыл часть дороги, сильно затруднив движение
30 сентября 2022, 09:18
На трассе неподалёку от Барнаула произошло столкновение двух автобусов. Об этом рассказали очевидцы amic.ru.
Два автобуса «лоб в лоб» столкнулись на дороге и серьёзно затруднили движение по проезжей части.
Отмечается, что по направлению в город пробка растянулась от станции Присягино.
Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на Алтае водитель «Нивы» сбил восьмилетнюю девочку, которая неожиданно выбежала на дорогу.
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