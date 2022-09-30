Пробка образовалась на въезде в Барнаул из-за лобового столкновения автобусов

На трассе неподалёку от Барнаула произошло столкновение двух автобусов. Об этом рассказали очевидцы amic.ru.

Два автобуса «лоб в лоб» столкнулись на дороге и серьёзно затруднили движение по проезжей части.

Отмечается, что по направлению в город пробка растянулась от станции Присягино.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на Алтае водитель «Нивы» сбил восьмилетнюю девочку, которая неожиданно выбежала на дорогу.