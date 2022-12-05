Семья с двумя детьми едва не замёрзла по дороге из Бийска в Республику Алтай
Полицейские пригласили семью погреться в служебном автомобиле
5 декабря 2022, 14:48
В Алтайском крае полицейские спасли четырёх человек, у которых автомобиль заглох на трассе, пишет «ЧП Бийск».
Инцидент произошёл в воскресенье днём, 4 декабря, на 375-м километре автодороги Р-256. Семья ехала из Бийска в Республику Алтай. Стоящую на обочине машину заметили инспекторы ДПС.
«Глава семьи рассказал им, что больше часа пытался устранить поломку и завести автомобиль, однако ничего не вышло. Его супруга и двое несовершеннолетних детей сидели в салоне и очень замёрзли», — отметили в паблике.
Полицейские пригласили семью в служебный автомобиль, где путешественники отогрелись. После этого инспекторы отбуксировали автомобиль до ближайшей СТО.
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