Семья с двумя детьми едва не замёрзла по дороге из Бийска в Республику Алтай

В Алтайском крае полицейские спасли четырёх человек, у которых автомобиль заглох на трассе, пишет «ЧП Бийск».

Инцидент произошёл в воскресенье днём, 4 декабря, на 375-м километре автодороги Р-256. Семья ехала из Бийска в Республику Алтай. Стоящую на обочине машину заметили инспекторы ДПС.

«Глава семьи рассказал им, что больше часа пытался устранить поломку и завести автомобиль, однако ничего не вышло. Его супруга и двое несовершеннолетних детей сидели в салоне и очень замёрзли», — отметили в паблике.

Полицейские пригласили семью в служебный автомобиль, где путешественники отогрелись. После этого инспекторы отбуксировали автомобиль до ближайшей СТО.