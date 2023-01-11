Стена многоквартирного дома лопнула на морозе в Новосибирске

Разрушение стены местные жители заметили ещё 5 января

11 января 2023, 08:56, ИА Амител

В Новосибирске на морозе лопнула стена многоквартирного дома. Об этом сообщают «Вести».

Инцидент произошёл 10 января в доме по адресу Римского-Корсакова, 10. Огромная трещина возникла на стыке стен пятиэтажки. При этом отмечается, что серьёзных повреждений не было.

Наибольший ущерб получили жители пятого этажа, в квартирах которых отошла плита, что привело к падению кирпичей и штукатурки.

Разрушения люди заметили ещё 5 января, а когда они спустились в подвал, увидели, что управляющая компания срезала батарею, из-за чего горячая вода затекла под фундамент дома.

Из-за трещины некоторые коммуникации в доме пришли в негодность.