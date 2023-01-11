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Стена многоквартирного дома лопнула на морозе в Новосибирске

Разрушение стены местные жители заметили ещё 5 января

11 января 2023, 08:56, ИА Амител

В Новосибирске на морозе лопнула стена многоквартирного дома. Об этом сообщают «Вести».

Инцидент произошёл 10 января в доме по адресу Римского-Корсакова, 10. Огромная трещина возникла на стыке стен пятиэтажки. При этом отмечается, что серьёзных повреждений не было.

Наибольший ущерб получили жители пятого этажа, в квартирах которых отошла плита, что привело к падению кирпичей и штукатурки.

Разрушения люди заметили ещё 5 января, а когда они спустились в подвал, увидели, что управляющая компания срезала батарею, из-за чего горячая вода затекла под фундамент дома.

Из-за трещины некоторые коммуникации в доме пришли в негодность.

 

Комментарии 3

  • Хотите сказать что в УКа совсем ку-ку?Может это диверсанты срезали батарею в подвале.
    11 января, Гость   Ответить
  • Скорей всего всё делается преднамеренно и в сговоре. Расчищается место под очередной "элитарный" человейник. *** У нас вон тоже на Ленинском с осени до сих пор "ударно" ремонтируются крыши на хрущёвке и сталинке. В результате дома с осени, с сезона дождей, до сих пор стоят без крыш. В квартирах на верхних этажах полностью нарушен температурный режим, пошли трещины по потолку и стенам. Идёт активное приведение домов в полную негодность!
    11 января, Гость   Ответить
  • Да много таких домов и в Барнауле!
    11 января, Гость   Ответить
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