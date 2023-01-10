Суд арестовал убийцу пропавшей в Барнауле женщины

Мужчина пробудет под стражей по меньшей мере два месяца, до 8 марта

10 января 2023, 05:37, ИА Амител

Ленинский районный суд Барнаула избрал меру пресечения 37-летнему убийце бывшей жены, тело которой обнаружили 8 января на крыше многоэтажки на улице Юрина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, мужчину арестовали на два месяца — до 8 марта.

Напомним, что о пропаже 38-летней горожанки стало известно 5 января. Через три дня тело женщины с признаками насильственной смерти нашли на крыше жилой многоэтажки по улице Юрина. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и уже раскрыли его. Выяснилось, что в ночь на 5 января между экс-супругами из-за квартирного вопроса произошёл конфликт: мужчина не хотел выселяться, несмотря на официальный развод.

Во время ссоры горожанин задушил женщину, а затем отнёс её тело на крышу дома, присыпал снегом и избавился от вещей и телефона погибшей. Правоохранителям он заявил, что супруга ушла на работу, пока он спал, однако они изучили записи камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что женщина не покидала дом.