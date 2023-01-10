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Суд арестовал убийцу пропавшей в Барнауле женщины

Мужчина пробудет под стражей по меньшей мере два месяца, до 8 марта

10 января 2023, 17:50, ИА Амител

Ленинский районный суд Барнаула избрал меру пресечения 37-летнему убийце бывшей жены, тело которой обнаружили 8 января на крыше многоэтажки на улице Юрина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, мужчину арестовали на два месяца — до 8 марта.

Напомним, что о пропаже 38-летней горожанки стало известно 5 января. Через три дня тело женщины с  признаками насильственной смерти нашли на крыше жилой многоэтажки по улице Юрина. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и уже раскрыли его. Выяснилось, что в ночь на 5 января между экс-супругами из-за квартирного вопроса произошёл конфликт: мужчина не хотел выселяться, несмотря на официальный развод. 

Во время ссоры горожанин задушил женщину, а затем отнёс её тело на крышу дома, присыпал снегом и избавился от вещей и телефона погибшей. Правоохранителям он заявил, что супруга ушла на работу, пока он спал, однако они изучили записи камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что женщина не покидала дом.

 

Комментарии 2

  • Судью предупредить ,если вынесет приговор убийце меньше пожизненного срока , то будет уволена с работы
    11 января, Гость   Ответить
  • Жалко мальчишку. Учительнице, угробившей троих детей дали 5,5 лет. А тут по неосторожности и впаяют по полной...и под стражу прям сразу взяли на 2 месяца. Хотя не припомню что-то, чтобы кого-либо так быстро брали под стражу из всех резонансных ДТП, в которых погибали люди, да по несколько человек. Мальчишка-то, на самом деле, неплохой, да и не с простой судьбой с детства. Мама моя работала у его мамы, он вырос на ее глазах. Несколько лет назад приходил к маме, был счастлив, доволен жизнью, фото детишек своих показывал, рассказывал, что квартиру эту (как выясняется теперь злополучную) купил.
    11 января, Гость   Ответить
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