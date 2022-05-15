Три сложных пожара потушили в Кислухинском заказнике в Алтайском крае

В Кислухинском заказнике потушены сложные природные пожары. Как сообщает Минприроды Алтайского края, первое возгорание произошло в ночь с 14 на 15 мая.

Пожар потушили силами госинспекторов по охране окружающей среды на особо охраняемых природных территориях с участием волонтёра. Четыре человека, вооружённые ранцевыми огнетушителями, пять часов боролись со стихией.



Позднее возгорание было обнаружено в районе протоки Федуловской на пересечении двух дорог. К моменту прибытия оперативной группы пламя уже шло фронтом шириной 200-250 метров. Пожар ликвидировали к утру 15 мая. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнём.

Другой пожар произошёл в гослесфонде Кислухинского заказника. Протяжённость линии огня доходила до 20 км. Благодаря слаженной работе сотрудников Озерского лесничества, КАУ «Алтайлес», «Боровлянский лесхоз» и арендатора «Форест-Мастер» пожары удалось ликвидировать.