У водителя маршрутки в Барнауле произошёл инсульт
Благодаря бдительности одного из пассажиров аварии удалось избежать
17 октября 2022, 06:20, Илья Звягинцев
В Барнауле у водителя маршрутки по ходу движения произошёл инсульт. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
Всё случилось в 14:53 на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя. У водителя маршрутки № 203 во время движения произошёл инсульт.
Благодаря бдительности одного из пассажиров трагедии удалось избежать. Остальные пассажиры покинули салон после остановки, но один остался с водителем вместе с сотрудниками Росгвардии.
Мужчины дождались приезда медиков, которым они передали водителя.
Пользователи сообщества пожелали водителю здоровья.
Комментарии
Новости партнеров