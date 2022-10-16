У водителя маршрутки в Барнауле произошёл инсульт

В Барнауле у водителя маршрутки по ходу движения произошёл инсульт. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Всё случилось в 14:53 на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя. У водителя маршрутки № 203 во время движения произошёл инсульт.

Благодаря бдительности одного из пассажиров трагедии удалось избежать. Остальные пассажиры покинули салон после остановки, но один остался с водителем вместе с сотрудниками Росгвардии.

Мужчины дождались приезда медиков, которым они передали водителя.

Пользователи сообщества пожелали водителю здоровья.