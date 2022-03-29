Уголовное дело о хищении 95 млн рублей при обустройстве Чуйского тракта передано в суд

Прокурор Алтайского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей коммерческих организаций. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2017-2018 годах обвиняемыми были выполнены работы по устройству освещения участка Чуйского тракта на территории Республики Алтай. В том числе произведены работы по изготовлению фундаментов под опоры освещения и установка на них опор.

Между тем установленное оборудование не соответствовало проектно-сметной документации, а фундаменты были изготовлены из металлических труб уже бывших в употреблении.

Для получения оплаты за работу заказчику предоставлялись документы, содержащие недостоверные сведения в отношении качества опор и фундаментов к ним. Таким образом, обвиняемыми похищены денежные средства в размере более 95 млн рублей.

Сейчас уголовное дело для рассмотрения направлено в Центральный районный суд Барнаула.