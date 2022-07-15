Улицу затопило в Барнауле из-за коммунальной аварии
Это произошло на пересечении улиц Некрасова и Димитрова, отмечают горожане
15 июля 2022, 16:36, Никита Черников
В Барнауле произошла очередная коммунальная авария, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
По их данным, происшествие случилось на пересечении улиц Некрасова и Димитрова.
«Вода уже пару часов идет из-под асфальта», — приводит паблик слова местного жителя.
Фото: «Инцидент Барнаул»
В конце июня в Барнауле случилась коммунальная авария в районе Малого Павловского тракта и улицы Попова, из-за которой появились «горячие источники».
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