Улицу затопило в Барнауле из-за коммунальной аварии

В Барнауле произошла очередная коммунальная авария, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

По их данным, происшествие случилось на пересечении улиц Некрасова и Димитрова.

«Вода уже пару часов идет из-под асфальта», — приводит паблик слова местного жителя.

Фото: «Инцидент Барнаул»

В конце июня в Барнауле случилась коммунальная авария в районе Малого Павловского тракта и улицы Попова, из-за которой появились «горячие источники».